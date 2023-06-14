14 июня
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Экономика

МегаФон поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс

МегаФон предоставил виртуальную инфраструктуру Институту развития образования Свердловской области. Преподаватели, сотрудники и слушатели образовательного учреждения получили дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде.

МегаФон поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс.
МегаФон поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс.
Фото: ru.freepik.com.

Для обеспечения дистанционной работы в Институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы, разработанные с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Безопасная и гибкая инфраструктура «МегаФон Облака» позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.

Виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов реализовано путем интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются МегаФоном по сервисной модели.

Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика, — комментирует Александр Осипов, директор по облачным и инфраструктурным решениям МегаФона.

«МегаФон Облако» проходит ежегодные аудиты безопасности, поэтому все данные и учетные записи студентов и преподавателей надежно защищены. Надежность и безопасность гарантируется аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам.

Облачная экосистема МегаФона включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема реализована на базе отечественного ПО и включает более 25 услуг актуальных для бизнеса и государства.

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