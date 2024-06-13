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Экономика

Мегамаркет назвал топ самых популярных категорий товаров на маркетплейсах у сибиряков

Кроме продуктов питания на первом месте по популярности у жителей большинства регионов Сибири оказались товары для животных.

Покупки через интернет.
Покупки через интернет.
Фото: ru.freepik.com, автор pch.vector.

Мегамаркет фиксирует кратный рост спроса на товары с маркетплейса в регионах Сибири. В первые пять месяцев 2024 года общий объем оборота товаров вырос в 2,5 раза, а количество выкупленных товаров — в 1,5 раза год к году.

В лидерах по обоим показателям Новосибирская область, Омская область и Красноярский край. При этом самые высокие темпы роста оборота зафиксированы в Омской области (3,2 раза), Алтайском крае (2,9 раза) и Томской области (2,8 раза).

Маркетплейс также выяснил — какие группы товаров сибиряки заказывают чаще всего. В целом по Сибири лидируют товары для кошек и собак, на втором месте — косметика и парфюмерия, на третьем — товары для новорожденных. Такая картина наблюдается в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае и Хакасии. В республиках Тува и Алтай на первом месте косметика и парфюмерия. В Алтайском крае канцелярия оказалась популярнее товаров для детей, а в Туве посуду заказывают чаще, чем товары для животных.

Максим Волков,
заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

Маркетплейсы стали неотъемлемой частью современной торговли, предоставляя удобную платформу для продавцов и покупателей. Кратный рост объемов продаж, в частности через нашу площадку, подтверждает востребованность платформы всеми участниками процесса — от производителя до покупателя. Роль маркетплейсов в торговле будет продолжать расти, способствуя в том числе развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя ему доступ к широкой аудитории потенциальных клиентов.

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