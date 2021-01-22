Мэр сибирского городка предложил построить «народный приют», куда будут свозить злобных собак

В Кузбассе глава города Белово Алексей Курносов после жалоб на стаи бездомных собак посоветовал горожанам открыть приют, сообщает A42.RU .

Курносов подтвердил, что в последнее время и правда бродячие собаки собираются в стаи. Причем по всему городу.

«Раньше, когда была разрешена иммобилизация животных, такого наплыва не было. Но закон изменился. Бездомных собак должны отлавливать и доставлять для стерилизации и чипирования в пункты передержки. После проведения всех процедур их, согласно закону, возвращают на прежние места обитания», — пояснил мэр.

Он отметил, что на 2021 год власти еще не определили подрядчика, который займется отловом животных. Аукцион не состоялся, его объявили повторно.

При этом, подчеркнул Курносов, содержание одной собаки — отлов, стерилизация и чипирование — обходится примерно в 10 тыс. рублей. А бюджет Белова — очень дотационный.

Пикет против убийства бездомных собак. Барнаул , 27 января 2013 г. Настасья Коваленко

«Многие в комментариях пишут, что обеспокоены судьбой бродячих животных и хотели бы им помочь. Есть такая возможность. В Белове разработана муниципальная программа поддержки предпринимателей. Желающим открыть приют или гостиницу для животных, что, кстати, очень актуально в крупных городах, Фонд поддержки малого предпринимательства может оказать помощь в виде предоставления гранта при соблюдении определенных условий. Возможно и возмещение затрат на приобретение оборудования», — предложил мэр.

Своих денег у города, еще раз подчеркнул Курносов, нет — на стерилизацию всех бездомных животных, исключив тем самым их количественный рост.

Ранее власти Бурятии предложили ввести налог на собак, чтобы полученные деньги пустить на работу с безнадзорными животными.