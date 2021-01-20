Налог на собак предложили ввести власти Бурятии, где загрызли девушку и мальчика

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал в своем Instagram о предложении по совершенствованию законодательства в области обращения с животными.

Шутенков отметил, что предложение направил главе Бурятии Алексею Цыденову, который сразу же поручил различным ведомствам рассмотреть инициативу.

«Наша инициатива включает в себя комплексные методы работы с безнадзорными животными, в том числе строительство приюта на удалении от города. С теплыми помещениями, операционной, отделением выхаживания собак. А также ряд других мер», — отметил мэр.

К примеру, предложили ввести обязательное страхование ответственности владельцев собак.

Также необходима обязательная стерилизация, за исключением случаев разведения породистых собак. При этом придется получать разрешение на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке.

Злая собака. altapress.ru

«Обязательный сбор на собак в форме налога на имущество — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными», — отметил Шутенков еще одну меру.

Кроме того, необходимо разработать условия приобретения и содержания собак в многоквартирных домах — согласие более 75% соседей по подъезду.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Улан-Удэ собаки напали на ребенка и девушку, которую в крайне тяжелом состоянии спецбортом МЧС доставили в Москву.

Через три недели, 12 января, произошло новое ужасающее нападение — собаки растерзали мальчика, которого в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

После этого в городе неизвестные подожгли два приюта для бездомных животных, а жители вышли на массовые акции протеста против бездействия власти.