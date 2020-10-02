Воспитатели детсада в Сибири вначале прогоняют диких собак, а после выводят детей погулять

Жители кузбасской столицы рассказали в паблике « Инцидент Кемерово » про стаю собак, бегающую по территории детсада.

Облюбовали бездомные собаки дошкольное учреждение № 158 на улице Белозерной. Бегают и резвятся там, как у себя дома.

«Воспитатели вынуждены их гонять, чтобы вывести детей на прогулку», — отметили недовольные такими «соседями».

Судя по всему, жалобу написали сотрудники детсада. По их словам, «служба отлова собак не может выполнить вызов, так как у них еще другие не выполнены».

«Я бы с палкой весь день возле садика стояла, если бы мой ребенок туда ходил, или вообще не водила», — отметила в комментариях кемеровчанка.

Работникам детсада посоветовали сделать забор покрепче и повыше, чтобы собаки не смогли ни сломать, ни перепрыгнуть.

Также подписчики паблика обратились к зоозащитникам. А те в свою очередь попросили поискать тех, кто выкинул этих собак на улицу.

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