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Происшествия

Сибиряк со свистом вырвал девочку из пасти «пипец какой страшной» рыжей собаки

В Красноярске фотограф спас маленькую девочку от нападения стаи бродячих рыжих собак, пишет «Проспект Мира».

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Инцидент произошел 11 сентября в историческом центре Красноярска — на Стрелке, возле памятника «Лошадь белая». В это время фотограф Илья находился на экскурсии.

По словам его жены Ксении, трое детей 4−6 лет играли на памятнике, а их родители отдыхали где-то далеко на набережной.

«Одна девочка отбежала в сторонку на газон. И тут непонятно откуда выбегают три огромные рыжие собаки. С громким лаем и рычанием несутся на эту малышку, просто как в замедленной съемке. Одна собака щелкнула зубами рядом с лицом девчонки. Собаки были прямо крупные, рыжие. Илья со свистом бежал на собак, когда они уже были рядом с девочкой. Наорал на них, схватил малышку», — рассказала девушка.

Она отметила, что все сложилось удачно, ведь собаки могли напасть при отсутствии взрослых поблизости.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Родители детей пришли на крики, но, подчеркнула Ксения, весьма странно отреагировали на произошедшее.

«Когда родители вышли, на них накинулись бабушки, которые были с нами на экскурсии. Отец начал нервничать, но его действия свелись только к тому, что он нервно швырнул какую-то бумажку в урну. Мама ребенка говорила девочке успокоиться, мол все уже прошло. А страшно было, что пипец, меня колотило, у нас самих ребенок примерно того же возраста», — добавила девушка.

Сам Илья не считает себя героем. Он уверен, что на его месте каждый кинется на стаю собак, чтобы защитить чужого ребенка.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на агрессивную стаю собак возле площади Спартака.

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