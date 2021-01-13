Собаки растерзали мальчика на том же месте, где ранее обглодали девушку. Жители в ярости

В Бурятии стая собак напала на ребенка, который днем возвращался домой из школы, и сейчас его жизнь спасают врачи и специалисты федеральных медцентров, сообщает Babr24 .

Инцидент произошел 12 января в поселке Забайкальский — здесь же в конце декабря 2020 года собаки напали на другого ребенка и девушку, которую в крайне тяжелом состоянии спецбортом МЧС доставили в Москву.

Как сообщили медики, у девушки пострадало все тело — собаки вырывали куски плоти. Но больше всего травмирована голова — лицо отсутствует до черепа, более-менее целыми остались только губы и подбородок. Накануне врачи четыре часа спасали правый глаз.

В тот же день собаки напали на ребенка. Однако находившиеся неподалеку взрослые вовремя отогнали животных и мальчика удалось спасти, но пострадала нога.

Власти Улан-Удэ пообещали разобраться с бродячими собаками. Однако через три недели произошло новое ужасающее нападение.

«На ребенка накинулись четыре собаки. Школьника спас проходивший мимо мужчина, он отогнал псов и оставался с мальчиком до приезда скорой», — отмечает издание.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). У мальчика многочисленные рваные раны.

Сейчас врачи борются за поддержание жизненно-важных функций и восстановление поврежденных тканей — ребенка нужно вывести из шока и сохранить ему ноги.

«Состояние при поступлении крайне тяжелое, обусловленное тяжелым травматическим, геморрагическим шоком. Пострадавшему экстренно начата противошоковая интенсивная терапия. Взят в операционную. Наиболее сильно у ребенка пострадала нога», — сообщили в ДРКБ.

Мальчика ждет несколько реконструктивных операций. Для того, чтобы оказать медицинскую помощь в полном объеме, врачи ДРКБ проводят консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров.

Власти Улан-Удэ незамедлительно вновь пообещали разобраться с собаками и выяснить все детали произошедшего — на место отправили четыре группы отлова.

Позже в сети появилось видео с отловленными мертвыми собаками, замаранными человеческой кровью.

В региональном СК обвинили чиновников в халатности после серии нападений бродячих собак. Сейчас устанавливают лиц, чье «бездействие в сфере регулирования численности безнадзорных животных повлекло нападение на людей».

«В конце 2019 года <…> на 12 млн рублей заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на отлов более 1,4 тыс. бездомных собак. Однако к концу 2020 года данный контракт исполнен менее чем на треть, отловлено всего 402 особи», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, напавшие на ребенка собаки сбежали из приюта неподалеку. Местные жители требуют начать отстрел животных.

«Давайте будем кормить детьми и стариками собак», — возмущенные жители Улан-Удэ собрались огромной толпой и требуют ответа у администрации города.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на агрессивную стаю собак возле площади Спартака.