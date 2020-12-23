Псы-агрессоры растерзали в Сибири девушку и напали на ребенка

В Бурятии следователи проверяют нападение стаи бездомных собак на ребенка и девушку, которая сейчас находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает региональный СК.

Собаки напали на девушку и разорвали всю одежду. Улан-Удэ.

Инцидент произошел утром 23 декабря в Улан-Удэ. В клиническую больницу доставили 20-летнюю девушку с многочисленными травмами от укусов на голове, туловище и конечностях.

«Девушка вышла из дома и направилась по своим делам. На одной из улиц на нее накинулась свора собак. Животные повалили свою жертву на землю, стали кусать и рвать зубами одежду. Крики привлекли внимание местных жителей, которые отогнали собак и вызвали скорую помощь», — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время рядом с местом происшествия проходил школьник, на которого также напала свора собак.

Однако находившиеся неподалеку взрослые вовремя отогнали животных. Мальчика удалось спасти.

«Участковый во время осмотра увидел окровавленную собаку, которая кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые проведут необходимые исследования», — добавили в СК.

Злая собака. angolenko.com.ua.

Как уточняет Babr24, агрессивные псы также насмерть загрызли собаку из своей стаи.

«У девятилетнего школьника травма ноги, его увезли в больницу. Девушку поместили в реанимацию. Она в крайне тяжелом состоянии», — отмечает издание.

Врачи борются за жизнь пострадавшей: с ней работают хирурги, нейрохирурги, травматологи, лор-специалисты и челюстно-лицевые хирурги — настолько серьезные травмы она получила.

Примечательно, что городские власти сразу же заявили, что это не бездомные собаки, а домашние, которые просто сбились в кучу и решили нападать на людей.

Бездомные животные в Барнауле. Михаил Хаустов

«Утром, часов в девять я услышала крики и лай собак. Я оделась, вышла на перекресток посмотреть — там рюкзачок валялся. Дальше глянула, а там свора собак и лежит человек на земле. Собак было штук десять, может, больше. Девочка лежала на земле и уже не кричала. Она была в сознании, но, видимо, от боли уже не могла кричать», — рассказала infpol.ru местная жительница, предоставив фото последствий нападения.

Спасительница, в дом которой затащили девушку, рассказала о травмах: «Тело все покусано до сухожилий и костей, лицо тоже все покусано, в крови, глазные яблоки наружу».

Следователи теперь проверяют, как в городе исполняли «муниципальные контракты в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак».

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на агрессивную стаю собак возле площади Спартака.