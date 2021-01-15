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Жизнь

Возбудили дело против приюта, в котором «убили 50 тысяч собак и кошек»

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту издевательств над животными в приюте «Пять звезд», сообщает центр защиты прав животных «Вита».

Приют-квартира для кошек.
Приют-квартира для кошек.
Дмитрий Лямзин.

Напомним, в ноябре 2020 года зоозащитники попросили генпрокурора, председателя СК и главу МВД привлечь к уголовной ответственности владельца приюта. Они уверяют, что организация уничтожила более 50 тыс. собак и кошек.

«Иркутская прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового убийства животных (п. Карлук) в ответ на обращение „Вмиы“. В суд направлены материалы о запрете использования ООО „Пять звезд“ земельного участка под так называемый „приют“», — рассказали зоозащитники.

В прокуратуре отметили, что проверку провели после многочисленных обращений и публикаций в СМИ.

По результатам возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Также приют проверила региональная Служба ветеринарии, принявшая свой комплекс мер.

Накануне владелец «Пяти звезд» связал обвинения с конкуренцией на рынке услуг по отлову животных, заявив об угрозах в адрес семьи.

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