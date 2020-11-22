Владельца приюта в Сибири обвиняют в убийстве 50 тысяч кошек и собак

Зоозащитники выступили с обращением к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой привлечь к уголовной ответственности владельца приюта в Иркутской области. Они уверяют, что организация Александра Солдатова уничтожила более 50 000 собак и кошек. Сам он заявил «Интерфаксу», что это «беспредел конкурентов».

Волонтеры организации «Вита» сообщили, что проникли на территорию приюта в поселке Карлук и нашли там трупы собак со следами насильственной смерти. Трупы были сложены в морозильных камерах и на полу в мешках.

По информации зоозащитников, приют относится к компании «Пять звезд», местному монополисту в отлове безнадзорных животных.

«В ходе общественных расследований местных активистов и в результате полученных ими ответов профильных инстанций о деятельности с 2008 года руководителя ООО „Пять звезд“ Солдатова А.П. установлено, что безнадзорные собаки систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова, единицы собак поступают в так называемый незаконный „приют“, где в течение быстрого времени умирают от голода, жажды и инфекции. За все время Александр Солдатов убил более 50 000 собак и кошек», — утверждают авторы обращения.

Сам Александр Солдатов связал обвинения зоозащитников с конкуренцией на иркутском рынке услуг по отлову безнадзорных животных. Он назвал действия конкурентов «беспределом», а также заявил об угрозах в адрес его семьи.

«Вокруг нашего приюта давно провокации происходят. Были случаи, когда нам подкидывали мертвых животных. Если есть свидетельства, что собак убили, в этом должны разобраться правоохранительные органы. Сейчас в приюте проходит проверка ветеринарной службы, согласованная прокуратурой. Давайте дождемся ее результатов», — заявил владелец приюта.

По словам Солдатова, за последний год специалисты приюта отловили около 4 тысяч бродячих собак. Постоянно в приюте они не содержатся — через 30 дней после отлова, лечения, стерилизации и внесения в базу данных собак выпускают на волю.