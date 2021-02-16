Названа сумма, которую необходимо положить в банк, чтобы жить на проценты

Любая семья в России спокойно может прожить на проценты от вклада в банке, правда эта сумма должна быть довольно большой, сообщает « Прайм ».

Если предположить, что для семьи из четырех человек достаточно 100 тыс. рублей, то для получения ее в виде процентов им в течение последних 10 лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 млн рублей.

«Однако, ежемесячно снимая проценты в течение 10 лет мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — отметил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

При этом все кардинально изменилось в 2021 году — на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых.

Таким образом, теперь доход в 100 тыс. рублей в месяц с депозита можно получить, если вложить в банк более 26 миллионов.

В Москве ежемесячный доход может вырасти до желаемых 150−200 тыс. рублей, однако понадобится вклад в 45−50 млн рублей.

В качестве альтернатив Ревенко назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости, правда в обоих случаях необходима финансовая грамотность, чтобы изучить рынок и оценить риски.

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