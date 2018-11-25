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Экономика
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Мэрия Барнаула потратит на охрану зданий 11 млн рублей

Власти Барнаула определились с подрядчиком, который обеспечит физическую охрану нескольких административных зданий. Контракт заключили на 11,2 млн рублей.

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

Данные об аукционе опубликованы на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта составляла 11 млн 579 ;тыс. рублей. Победителем конкурса ;оказался ЧОП «Скаут», который оказался готов оказать охранные услуги за 11 млн 230 тыс. рублей.

Договор должны заключить с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Охранять предстоит пять зданий:

  • мэрию и думу на ул. Гоголя, 48 и пр. Ленина, 18;
  • комитет по финансам и «Центртранс» на пр. Ленина, 6;
  • комитеты по строительству и земельным ресурсам на ул. Короленко, 65
  • комитеты по ЖКХ, муниципальному заказу и социальной поддержке населения на ул. Никитина, 59а.
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