Мэрия Барнаула потратит на охрану зданий 11 млн рублей

Данные об аукционе опубликованы на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта составляла 11 млн 579 ;тыс. рублей. Победителем конкурса ;оказался ЧОП «Скаут», который оказался готов оказать охранные услуги за 11 млн 230 тыс. рублей.
Договор должны заключить с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года.
Охранять предстоит пять зданий:
- мэрию и думу на ул. Гоголя, 48 и пр. Ленина, 18;
- комитет по финансам и «Центртранс» на пр. Ленина, 6;
- комитеты по строительству и земельным ресурсам на ул. Короленко, 65
- комитеты по ЖКХ, муниципальному заказу и социальной поддержке населения на ул. Никитина, 59а.