От охраны до мультимедиа: где хотят работать люди предпенсионного возраста в Алтайском крае

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края выяснило, кем хотят работать граждане предпенсионного возраста. В 2019 году чиновники планируют организовать для них профобучение и дополнительное профобразование по этим профессиям, передает пресс-служба правительства региона.

Министерство опросило 2,5 тыс. предпенсионеров. В исследовании приняли участие 1,3 тысячи женщин 1964 — 1966 годов рождения и 1,2 тысячи мужчин 1959 — 1961 годов рождения. Почти четверть из них состоят на учете в органах службы занятости.

Выяснилось, что они хотят освоить профессии оператор ЭВМ, «пользователь компьютерных программ», графический и мультимедийный дизайнер, парикмахер, мастер маникюра, продавец-кассир, повар и охранник.

По результатам опроса формируют банк предложений для граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование.

Напомним, Минтруд подготовил проект программы по переобучению граждан предпенсионного возраста, по которой в 2019—2020 годах планируется обучить 150 тысяч человек. Вложения бюджетных средств при этом будут не шуточные.