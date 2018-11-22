Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
102

От охраны до мультимедиа: где хотят работать люди предпенсионного возраста в Алтайском крае

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края выяснило, кем хотят работать граждане предпенсионного возраста. В 2019 году чиновники планируют организовать для них профобучение и дополнительное профобразование по этим профессиям, передает пресс-служба правительства региона.

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

Министерство опросило 2,5 тыс. предпенсионеров. В исследовании приняли участие 1,3 тысячи женщин 1964 — 1966 годов рождения и 1,2 тысячи мужчин 1959 — 1961 годов рождения. Почти четверть из них состоят на учете в органах службы занятости.

Выяснилось, что они хотят освоить профессии оператор ЭВМ, «пользователь компьютерных программ», графический и мультимедийный дизайнер, парикмахер, мастер маникюра, продавец-кассир, повар и охранник.

По результатам опроса формируют банк предложений для граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование.

Напомним, Минтруд подготовил проект программы по переобучению граждан предпенсионного возраста, по которой в 2019—2020 годах планируется обучить 150 тысяч человек. Вложения бюджетных средств при этом будут не шуточные.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость