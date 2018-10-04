Не все сенаторы из Сибири голосовали за пенсионную реформу. Как поступили Карлин и Белоусов?

3 октября члены Совета Федерации одобрили пенсионную реформу, а вслед за ними этот законопроект подписал и Владимир Путин. Как оказалось, не все сенаторы голосовали за эти изменения.

Всего во время голосования в Совфеде присутствовали 157 сенаторов, но только 149 из них одобрили законопроект, пишет ТВ2. Как оказалось, пятеро вообще выступили против. В числе тех, кто отказался голосовать за эти изменения был и один депутат из Сибири — это Вячеслав Мархаев, представитель Иркутской области. Еще три сенатора воздержались, а 13 не участвовали в голосовании.

Кто из сибиряков одобрил пенсионную реформу

от Алтайского края Александр Карлин и Сергей Белоусов;

от Республики Алтай Татьяна Гигель и Владимир Полетаев;

от Республики Бурятия Александр Варфоломеев и Вячеслав Наговицын;

от Забайкальского края Баир Жамсуев;

от Иркутской области Сергей Брилка;

от Красноярского края Андрей Клишас и Валерий Семенов;

от Новосибирской области Владимир Городецкий и Владимир Лаптев;

от Кемеровской области Дмитрий Кузьмин и Алексей Синицын;

от Омской области Виктор Назаров и Елена Мизулина;

от Республики Тыва Оксана Бурико;

от Томской области Владимир Кравченко и Виктор Кресс;

от Хакасии Валентина Петренко.

Кто из сибиряков не голосовал

от Забайкальского края Степан Жиряков;

от Республики Тыва Людмила Насурова.

Несмотря на то, что этот законопроект вызвал протесты по всей стране, он был принят большинством в Госдуме, в Совете Федерации и одобрен президентом России.

Что изменится из-за пенсионной реформы

Пакет законов вносит изменения в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий, вводит уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста, вносит в Бюджетный кодекс изменения в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.

Предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для граждан России на пять лет — до 65 для мужчин и до 60 для женщин.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год. Полностью же пенсионная реформа должна завершиться в 2034 году.