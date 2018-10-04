Не все сенаторы из Сибири голосовали за пенсионную реформу. Как поступили Карлин и Белоусов?

Всего во время голосования в Совфеде присутствовали 157 сенаторов, но только 149 из них одобрили законопроект, пишет ТВ2. Как оказалось, пятеро вообще выступили против. В числе тех, кто отказался голосовать за эти изменения был и один депутат из Сибири — это Вячеслав Мархаев, представитель Иркутской области. Еще три сенатора воздержались, а 13 не участвовали в голосовании.
Кто из сибиряков одобрил пенсионную реформу
- от Алтайского края Александр Карлин и Сергей Белоусов;
- от Республики Алтай Татьяна Гигель и Владимир Полетаев;
- от Республики Бурятия Александр Варфоломеев и Вячеслав Наговицын;
- от Забайкальского края Баир Жамсуев;
- от Иркутской области Сергей Брилка;
- от Красноярского края Андрей Клишас и Валерий Семенов;
- от Новосибирской области Владимир Городецкий и Владимир Лаптев;
- от Кемеровской области Дмитрий Кузьмин и Алексей Синицын;
- от Омской области Виктор Назаров и Елена Мизулина;
- от Республики Тыва Оксана Бурико;
- от Томской области Владимир Кравченко и Виктор Кресс;
- от Хакасии Валентина Петренко.
Кто из сибиряков не голосовал
- от Забайкальского края Степан Жиряков;
- от Республики Тыва Людмила Насурова.
Несмотря на то, что этот законопроект вызвал протесты по всей стране, он был принят большинством в Госдуме, в Совете Федерации и одобрен президентом России.
Что изменится из-за пенсионной реформы
Пакет законов вносит изменения в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий, вводит уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста, вносит в Бюджетный кодекс изменения в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.
Предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для граждан России на пять лет — до 65 для мужчин и до 60 для женщин.
Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.
Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год. Полностью же пенсионная реформа должна завершиться в 2034 году.