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Экономика

Мэрия Барнаула продает свою долю в подвале школы Алексея Смертина

Барнаульская мэрия за 5,2 млн рублей продает принадлежащую ей долю в здании спортивной Школы Алексея Смертина, сообщает «Алтайская правда».

Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Дарья Турова (объединение фотографов АГУ)

В здании, расположенном в Парке спорта Алексея Смертина, действует одноименная футбольная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР).

«Доля (131/1000) представляет собой помещение площадью 537,6 кв.м. в подвале четырехэтажного административного здания», — отмечает издание.

В продаваемом подвале находится гостиница «Олимп» — владелец арендует помещение у мэрии.

Объект пытаются продать с июля 2020 года. Прошло четыре аукциона, однако желающих приобрести подвал за такие деньги не нашлось.

Ранее сообщали, что правительство Алтайского края хочет продать доли в компаниях «Россети Сибирь» и «Бийском аэропорту».

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