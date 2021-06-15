Мэрия Барнаула продает свою долю в подвале школы Алексея Смертина

В здании, расположенном в Парке спорта Алексея Смертина, действует одноименная футбольная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР).
«Доля (131/1000) представляет собой помещение площадью 537,6 кв.м. в подвале четырехэтажного административного здания», — отмечает издание.
В продаваемом подвале находится гостиница «Олимп» — владелец арендует помещение у мэрии.
Объект пытаются продать с июля 2020 года. Прошло четыре аукциона, однако желающих приобрести подвал за такие деньги не нашлось.
Ранее сообщали, что правительство Алтайского края хочет продать доли в компаниях «Россети Сибирь» и «Бийском аэропорту».