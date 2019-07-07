Мэрия Новосибирска отсудила более 4 млн рублей у застройщика крупнейшего в Сибири аквапарка

По информации, появившейся в картотеке дел арбитражного суда Новосибирской области, суд удовлетворил два иска мэрии Новосибирска к фирме «ВДТ Строй». Сумма первого иска составила 3,3 млн рублей, второго — чуть более 800 тысяч.
Основанием для исков стала накопившаяся задолженность по арендным платежам за земельный участок в Ленинском районе Новосибирска, на котором ответчик строил аквапарк. «Факт наличия задолженности по арендной плате подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен», — говорится в материале дела.
Иски были поданы еще в апреле 2019 года, сообщает портал НДН.
https://www.instagram.com/p/BzIDQ0flkaq/
Это не первый иск, поданный в отношении компании-застройщика. В настоящее время в картотеке дел областного арбитражного суда находится более 20 исков к «ВДТ Строй», включая два иска мэрии Новосибирска.