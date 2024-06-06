На форуме «Дни промышленности в Омской области» 27-28 мая прошел финал программы по промышленному туризму «Открытая промышленность». Участвовал и Алтайский край, сообщает краевой минпромэнерго. Проект одного из предприятий региона вошел в топ-10 по России. Чего в рамках программы уже добились и чем будут удивлять дальше — в материале altapress.ru.

Алтайский край в ноябре 2023 года вступил в молодой проект «Открытая промышленность». Инициатива призвана помочь решить проблему нехватки кадров в отрасли. Реализуется он при поддержке Минпромторга РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Всего в нем задействовано около 1 тыс. предприятий из более чем 70 регионов страны. На данном этапе в нашем крае в проекте участвуют 3 предприятия: Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), «Тонар Плюс» и «Нортек». Ранее Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края, рассказал altapress.ru, как работает этот инструмент привлечения новых кадров.

Покорители льда и пламени

В этом году в форуме участвовали 67 регионов. Промышленно-туристические маршруты и проекты промышленных кластеров презентовали 35 регионов и 35 предприятий.

Наш регион представил свой проект по развитию промышленного туризма и повышению престижа рабочих профессий.

В том числе команда рассказала о фестивале «Заводская проходная», где молодежь может познакомиться с разнообразными рабочими и инженерными специальностями. Фестиваль создает мост между образовательными учреждениями и промышленностью, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству для будущего прогресса, а также привлечению и подготовке талантливой молодежи к будущей карьере в промышленном секторе.

Рабочие руки очень востребованы. unsplash.com

Предприятия — участники программы в крае презентовали свои проекты. Компании должны были разработать свои маршруты экскурсий и представить изменения, которые реализовали за время действия «Открытой промышленности».

Проект компании «Тонар» вошел в десятку лучших практик по России. Свою экскурсию предприятие назвало «Покорители льда и пламени» — потому что на производстве изготавливают как знаменитые ледобуры, так и мангалы.

Алтайский край представляли директор Алтайского регионального ресурсного центра Константин Ланин, руководитель учебно-методического центра Союза промышленников Наталья Епихина, директор по персоналу компании «Нортек» Наталья Ляпкина, начальник отдела маркетинга «Тонар Плюс» Наталья Попова, начальник отдела кадров АЗПИ Оксана Асинскова. Возглавлял делегацию куратор проекта «Открытая промышленность» в регионе Дмитрий Речкунов. Высокий уровень и инновационный подход команды отмечены дипломом министра промышленности и торговли РФ.

Дальше — больше

Наталья Епихина, как руководитель регионального проекта «Открытая промышленность», рассказала altapress.ru, что подготовка ко второму сезону проекта уже идет. На следующий год региону выделят квоту больше — не на 3 предприятия, а на 10. Есть ряд компаний, которые уже изъявили желание присоединиться.

«Сейчас нам нужно утвердить стратегию развития промышленного туризма в крае, — подчеркнула Наталья Епихина. — Минпромэнерго, минэконом и минтуризма региона, Союз промышленников, Политех и АлтГУ совместно будут ее дорабатывать».

Маршрутами по одному заводу не ограничатся, масштаб проекта обещает расти. В разработке уже находятся комплексные экскурсии. В них будет не одно предприятие, а несколько — не только машиностроительные, показывающие мощь промышленного Алтая, но и пищевые, экскурсии на которые всегда пользуются популярностью.

АЗПИ. Производство Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин НОРТЕК. Производство. Дмитрий Лямзин НОРТЕК. Производство. Дмитрий Лямзин НОРТЕК. Производство. Дмитрий Лямзин НОРТЕК. Производство. Дмитрий Лямзин

Новые многосоставные экскурсии включат в турмаршрут для различных делегаций, приезжающих в Алтайский край. Гостям будут показывать регион с разных, самых лучших сторон. Сюда же, в перспективе, планируют добавить «Горную аптеку», а также барнаульские санатории с лечебными корпусами.

«Обычно Барнаул является "перевалочным пунктом" на пути к Горному Алтаю, — отмечает Наталья Епихина. — Наша задача — показать, что у нас тоже есть интересные места, подсветить те точки города, которыми мы гордимся».

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