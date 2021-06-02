Метаморфозы пандемии: названы нажившиеся отрасли в ковидное время

Лидером по самому быстрому росту доходов в пандемию названа фармацевтическая промышленность, говорится в исследовании «Метаморфозы пандемии» рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

В этой отрасли доходы подскочили на 40% в 2020 году. По прогнозам, в 2021-м они увеличатся еще на 16%.

Пандемия принесла ряду отраслей российской экономики сверхдоходы, они нажились прежде всего за счет повышения цен.

В группу лидеров также попали цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

К отраслям, которые предположительно выигрывают от роста цен, отнесена продовольственная розница, пишет Lenta.ru. Там ожидается увеличение выручки на 6% в этом году. В этой же категории — электроэнергетика, черная металлургия, строительство, добыча металлических руд, телекоммуникации и производство минеральных удобрений.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы в разы — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Белоусов отметил, что металлурги должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей.