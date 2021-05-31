Российских металлургов обвинили в «нахлобучивании» бюджета на 100 млрд рублей

Белоусов отметил, что металлурги должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей.

Речь идет о сверхдоходах, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

«Мы посчитали, что металлурги нас… государство, бюджет… извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей <…> Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять — такой налог, сякой, через НДПИ», — рассказал вице-премьер в интервью РБК ТВ.

По его словам, металлурги «конечно, понимают», что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий.

«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — заявил Белоусов.

Ранее назвали богатейших наследников российских миллиардеров. В списке, конечно же, есть и дети олигархов-металлургов.