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Экономика

Российских металлургов обвинили в «нахлобучивании» бюджета на 100 млрд рублей

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российским металлургам грозят новые налоговые изъятия, сообщает «Интерфакс».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Белоусов отметил, что металлурги должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей.

Речь идет о сверхдоходах, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

«Мы посчитали, что металлурги нас… государство, бюджет… извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей <…> Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять — такой налог, сякой, через НДПИ», — рассказал вице-премьер в интервью РБК ТВ.

По его словам, металлурги «конечно, понимают», что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий.

«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — заявил Белоусов.

Ранее назвали богатейших наследников российских миллиардеров. В списке, конечно же, есть и дети олигархов-металлургов.

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