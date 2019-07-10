Метеорологи озабочены возможным сокращением урожая гречихи на Алтае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции 9 июля заявил о сложной ситуации с гречихой в России, рассказала «Вечерняя Москва». Одной из причин этого он называет то, что аграрии Алтайского края слишком поздно ее посеяли.

Метеоролог заявил, что в некоторых регионах страны, в том числе на юге Западной Сибири, в Алтайском крае, агрокультуру посадили поздно из-за неподходящих погодных условий.

Более точный прогноз можно будет сделать через месяц, сказал эксперт. Однако вероятность того, что урожай гречихи будет меньше прошлогоднего, он считает весьма высокой, указывает БИЗНЕС Online".

Половина посевных территорий находится на Алтае, поэтому сокращение урожая в регионе существенно влияет на общий урожай по стране.

Впрочем, ранее ТАСС сообщало со ссылкой на ученого АГАУ, что на Алтае площади под гречихой сократились из-за падения цен на нее. Эксперт рассказал, что алтайские крестьяне в значительной степени перешли на рапс, который подвержен поражению насекомыми и требует применения инсектицидов. Их широкое и неправильное применение считается сегодня наиболее вероятной причиной мора пчел.

Сокращение посевов и урожая гречихи может привести к росту цен на гречневую крупу. Но экономисты не видят в этом особых проблем. Ведь гречку жители России потребляют меньше всех остальных круп. Среднестатистический россиянин тратит на покупку всего 0,16% своего годового бюджета (из расчета, что килограмм крупы стоит 40 рублей).

Даже если бы гречка подорожала до 140 рублей за пачку, её доля в бюджете увеличилась бы только до 0,37%, рассказала директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда корреспонденту News.ru.