На Алтае от пестицидов, массово убивших пчел, пострадали люди

Люди, попавшие в зону массовой гибели пчел, почувствовали на себе воздействие химических препаратов, сообщает сайт « Предгорие» , описывающий ситуацию в Смоленском районе Алтайского края.

Пчеловод Юрий Тазин рассказал, что его ульи стоят в районе села Камышинка четвертый год. Но «такого ужаса раньше никогда не было». Пчелы стали умирать 4 июля. И когда 5 июля он приехал на пасеку, все было черно от мертвых пчел. На соседних пасеки была такая же картина.

В том, что «мор» на пасеках связан с обработкой полей (вероятнее всего, рапса) пестицидами, местные пчеловоды не сомневаются. Беда в том, что недомогания ощущали и люди.

Пчеловод Константин Гроо говорит, что после обработки полей в течение двух дней было плохо всем жителям Камышенки: головная боль, тошнота, рвота. Татьяна Пассаженнникова из Смоленского сказала, что два дня в воздухе был какой-то неуловимый запах.

«Мне было плохо: одышка, в горле першило», — сказала Пассаженникова.

Любовь Кривобокова, зоотехник-пчеловод с 47-летним стажем, говорит: когда обрабатывались поля около Смоленского, в сторону села дул сильный ветер — 10 метров в секунду. Поэтому пчелы погибли. А пчеловоды чувствовали себя плохо.

Пчелы. СС0

Она считает, что накануне обработок надо было собрать руководителей хозяйств в администрации района и под роспись ознакомить их с мерами безопасности при использовании ядохимикатов. Судя по ее словам, предупреждения пчеловодам направили — но только по электронной почте.

С ведерками мертвых пчел пчеловоды пошли в районную администрацию, управление ветеринарии, прокуратуру, полицию. В течение двух дней специалисты райсельхозуправления объезжали пасеки.

Житель Смоленского Владимир Лебединский отправил в барнаульскую лабораторию погибших пчел и обработанные растения рапса. Пчеловоды ждут результатов экспертиз. Волнуются и те, у кого нет пчел: поля рядом и отравленным воздухом дышат все.

Как мы сообщали ранее, мор пчел зафиксировали в 14 регионах России, а причинами его могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы. Председатель Союза пчеловодов Сергей Тастан предположил, что на российский рынок поступил слишком сильный ядохимикат, который и оказал такое воздействие.

В алтайском минсельхозе пояснили, что погибло нескольких сотен пчелосемей на 81 пасеке в 7 районах. По данным краевого союза пчеловодов — пострадали 20−30 муниципалитетов.