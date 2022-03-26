26 марта
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Экономика

«Мы хотим вернуться»: стало известно, о чем просят Россию ушедшие зарубежные компании

Остановившие работу в России зарубежные компании просят не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Apple.
Apple.
СС0

Он уверен, что компании вернутся, но вопрос — когда и с какими потерями.

«Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться», — полагает Медведев.

С его слов, представители западных компаний говорят, что ждут «развязки ситуации» и надеются на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной.

«Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — отметил зампредседателя Совбеза.

А ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов заявил, что иностранные компании начнут возвращаться в Россию к лету. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты.

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