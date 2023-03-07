«Мы не всегда тянем руку за рублем». В алтайской УФНС назвали скромными налоговые итоги 2022 года

Просели и выросли
Поступления от финансового сектора региона сократились в 2022 году в 3,7 раза, или на 4,2 млрд рублей (к 2021 году), рассказал Алексей Легостаев.
Меньше поступлений дало и сельское хозяйство (минус 1,2 млрд), водоснабжение и энергетика. Металлургическое производство сократило отчисления на 1,1 млрд рублей.
Однако большинство отраслей, по словам главы УФНС, все же показали рост. Среди них — «строительство», «гостиницы и общепит», «транспорт», «информация и связь», «здравоохранение» и другие.
В целом же поступления от промпредприятий возросли на 6% (или на 2,3 млрд рублей больше, чем в 2021-м), торговых — на 15% (плюс 3,9 млрд). Эти сферы («обрабатывающее производство» и «торговля») дали 56% всех поступлений в консолидированный бюджет России.
Подросли и сократились
Теперь — собственно о налогах. Судя по словам руководителя управления ФНС, в 2022 году в регионе возросли поступления всех налогов, кроме одного.
Сбор НДФЛ увеличился на 5,45 млрд рублей (или на 16,5%), НДС — на 3,2 млрд (на 9,9%), налога на совокупный доход на 1,9 млрд (на 21,3%).
Подросли и поступления акцизов — на 622 млн (на 12%), имущественных налогов — на 487 млн (на 4,8%), НДС на товары, ввозимые в РФ, — на 430 млн (на7,2%), платежи за природные ресурсы — на 157 млн рублей.
А вот общие поступления налога на прибыль сократились, и существенно: на 10,6% или на 2,5 млрд. Причины этого — проблемы банковского сектора и металлургического производства.
«Регион находится в зависимости от финансовых результатов крупных игроков банковского и металлургического сектора», — обяснил сокращение Алексей Легостаев.
Налоги и взносы
И все же общий результат тревожного 2022 года положительный. Поступления налогов в бюджеты всех уровней и взносов в соцфонды от алтайских плательщиков возросли на 7,6% к 2021 году.
Поступления в сумме составили 193,9 млрд рублей, из них 131 млрд — налоги и почти 63 млрд — страховые взносы. Впрочем, глава УФНС эти результаты назвал скромными — по сравнению с общероссийскими показателями.
«По темпам роста доходов мы отстаем. И как следствие — уменьшился удельный вес нашего субъекта в общих поступлениях РФ с 0,49% до 0,46%", — сказал Алексей Легостаев.
Тем не менее, по словам руководителя, планы по сбору налогов и вносов в государственные соцфонды в 2022 году исполнены.
Рука и рубль
Планы краевое УФНС рассчитывает выполнить и в текущем году — мобилизацию доходов в бюджеты всех уровней Алексей Легостаев назвал безусловной задачей года.
При этом глава налоговой службы края добавил, что налоговики «не всегда тянут руку за рублем» — есть и меры, принятые для поддержки бизнеса и всего населения.
«К ключевым я бы отнес упрощенный и ускоренный возврат и возмещение НДФЛ и НДС, продление сроков уплаты по отдельным налогам и мораторий на банкротство и отдельные виды проверок», — сказал он.
В качестве примера главный налоговик края привел сокращение среднего срок возврата НДФЛ физлицам с традиционных 3−4 месяцев до 22 дней. Это затронуло 146 тыс. жителей края, которые заявили право на получение налоговых вычетов. В сумме это почти 4 млрд рублей
Кроме того, глава УФНС заверил, что при проведении контроля УФНС будет придерживаться манифеста ФНС России. Он нацеливает сотрудников службы на сохранение работоспособности каждого налогоплательщика, готовность к диалогу и оперативное исправление ошибок.
5 фактов об алтайских налогоплательщиках
- Количество самозанятых в крае в 2022 году возросло в 2 раза и достигло почти 69 тысяч. Только 3,2 тыс. из них — предприниматели, для остальных это форма ведения дела.
- Количество юрлиц в крае в 2022 году сократилось на 1 805. Произошло это за счет уменьшения вновь создаваемых юрлиц и исключения из госреестра недействующих компаний и организаций с недостоверными сведениями.
- На 1 января 2023 года в крае было 39,6 юрлиц.
- Количество ИП в крае в 2022 году возросло на 1600.
- В 2022 году юрлица более 1 тыс. раз оспаривали кадастровую стоимость объектов недвижимости, из-за чего бюджет недополучил более 200 млн рублей налога на имущество и 100 млн — земельного налога.
Более подробно о налогах, о сотне крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, комментарии экспертов и интервью с предпринимателями читайте в номере «Свободного курса», который выйдет 15 марта.