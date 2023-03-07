«Мы не всегда тянем руку за рублем». В алтайской УФНС назвали скромными налоговые итоги 2022 года

Несмотря на сокращение поступлений в казну от финансового сектора и металлургии Алтайскому краю удалось нарастить в 2022 году сбор налогов и страховых взносов. Руководитель регионального управления ФНС Алексей Легостаев, рассказавший о работе службы на заседании коллегии, назвал результаты скромными. Но объяснил их объективными обстоятельствами.

Просели и выросли

Поступления от финансового сектора региона сократились в 2022 году в 3,7 раза, или на 4,2 млрд рублей (к 2021 году), рассказал Алексей Легостаев.

Меньше поступлений дало и сельское хозяйство (минус 1,2 млрд), водоснабжение и энергетика. Металлургическое производство сократило отчисления на 1,1 млрд рублей.

Однако большинство отраслей, по словам главы УФНС, все же показали рост. Среди них — «строительство», «гостиницы и общепит», «транспорт», «информация и связь», «здравоохранение» и другие.

В целом же поступления от промпредприятий возросли на 6% (или на 2,3 млрд рублей больше, чем в 2021-м), торговых — на 15% (плюс 3,9 млрд). Эти сферы («обрабатывающее производство» и «торговля») дали 56% всех поступлений в консолидированный бюджет России.

Алексей Легостаев , руководитель УФНС по Алтайскому краю. Altairegion22.ru

Подросли и сократились

Теперь — собственно о налогах. Судя по словам руководителя управления ФНС, в 2022 году в регионе возросли поступления всех налогов, кроме одного.

Сбор НДФЛ увеличился на 5,45 млрд рублей (или на 16,5%), НДС — на 3,2 млрд (на 9,9%), налога на совокупный доход на 1,9 млрд (на 21,3%).

Подросли и поступления акцизов — на 622 млн (на 12%), имущественных налогов — на 487 млн (на 4,8%), НДС на товары, ввозимые в РФ, — на 430 млн (на7,2%), платежи за природные ресурсы — на 157 млн рублей.

А вот общие поступления налога на прибыль сократились, и существенно: на 10,6% или на 2,5 млрд. Причины этого — проблемы банковского сектора и металлургического производства.

«Регион находится в зависимости от финансовых результатов крупных игроков банковского и металлургического сектора», — обяснил сокращение Алексей Легостаев.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Налоги и взносы

И все же общий результат тревожного 2022 года положительный. Поступления налогов в бюджеты всех уровней и взносов в соцфонды от алтайских плательщиков возросли на 7,6% к 2021 году.

Поступления в сумме составили 193,9 млрд рублей, из них 131 млрд — налоги и почти 63 млрд — страховые взносы. Впрочем, глава УФНС эти результаты назвал скромными — по сравнению с общероссийскими показателями.

«По темпам роста доходов мы отстаем. И как следствие — уменьшился удельный вес нашего субъекта в общих поступлениях РФ с 0,49% до 0,46%", — сказал Алексей Легостаев.

Тем не менее, по словам руководителя, планы по сбору налогов и вносов в государственные соцфонды в 2022 году исполнены.

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

Рука и рубль

Планы краевое УФНС рассчитывает выполнить и в текущем году — мобилизацию доходов в бюджеты всех уровней Алексей Легостаев назвал безусловной задачей года.

При этом глава налоговой службы края добавил, что налоговики «не всегда тянут руку за рублем» — есть и меры, принятые для поддержки бизнеса и всего населения.

«К ключевым я бы отнес упрощенный и ускоренный возврат и возмещение НДФЛ и НДС, продление сроков уплаты по отдельным налогам и мораторий на банкротство и отдельные виды проверок», — сказал он.

В качестве примера главный налоговик края привел сокращение среднего срок возврата НДФЛ физлицам с традиционных 3−4 месяцев до 22 дней. Это затронуло 146 тыс. жителей края, которые заявили право на получение налоговых вычетов. В сумме это почти 4 млрд рублей

Кроме того, глава УФНС заверил, что при проведении контроля УФНС будет придерживаться манифеста ФНС России. Он нацеливает сотрудников службы на сохранение работоспособности каждого налогоплательщика, готовность к диалогу и оперативное исправление ошибок.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

5 фактов об алтайских налогоплательщиках Количество самозанятых в крае в 2022 году возросло в 2 раза и достигло почти 69 тысяч. Только 3,2 тыс. из них — предприниматели , для остальных это форма ведения дела.

для остальных это форма ведения дела. Количество юрлиц в крае в 2022 году сократилось на 1 805. Произошло это за счет уменьшения вновь создаваемых юрлиц и исключения из госреестра недействующих компаний и организаций с недостоверными сведениями.

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В 2022 году юрлица более 1 тыс. раз оспаривали кадастровую стоимость объектов недвижимости , из-за чего бюджет недополучил более 200 млн рублей налога на имущество и 100 млн — земельного налога.

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