Миллионеры с Запада умоляют правительства взять с них больше налогов

Более 80 миллионеров подписали открытое письмо, в котором призвали свои правительства повысить им налоги и направить дополнительные сборы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Дождь» . Миллионеры, подписавшие письмо, являются гражданами, главным образом, США и стран Западной Европы. Но среди подписантов появились и три россиянина.

Состоятельные люди, которые хотят платить больше налогов, озаглавили открытое письмо так: «Миллионеры за человечество». Последствия пандемии «будут длиться десятилетиями» и их невозможно решить только с помощью благотворительных организаций, пишут они.

Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства поднять налоги на таких людей, как мы. Немедленно. Существенно. Надолго, — эту фразу в письме выделили особым шрифтом.

Повышение налогов для самых богатых людей мира сможет «обеспечить адекватное финансирование систем здравоохранения, безопасности и образования».

Мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют заболевших в больницы. Мы не пополняем запасы продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть много денег. Деньги, которые крайне необходимы сейчас и будут необходимы в предстоящие годы, так как наш мир оправляется от этого кризиса", — говорится в обращении.

Деньги. Миллионеры. Pixabay.com

Большинство подписавших письмо — граждане США, также его подписали состоятельные люди из Великобритании, Дании, Нидерландов, Франции, Канады, Германии и других.

Среди подписантов — наследница империи Диснея Эбигейл Дисней, сооснователь американской марки мороженого Ben&Jerry's Джерри Гринфилд, актер Стивен Сигал, американский баскетболист Дэвид Ли, режиссер и сценарист Ричард Кертис и другие.

13−14 июля обращение подписали и первые россияне — Урал Аллаяров (Ural Allaiarov), Константин Караджов (Konstantin Karadjov) и Григорий Белица (Gregory Belica). Информации об этих миллионерах в СМИ почти нет.

Налоги. www.nalog.ru

Добавим, что в России также обсуждается вопрос о повышении налогов для очень богатых людей. Но первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев считает, что здесь надо быть осторожным.

По его словам, партия не поддерживает установление «запредельных величин» налога для богатых, так как это приведет к тому, что они начнут скрывать доходы и выводить их из страны.