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18 июня
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Экономика

Налог для богатых поддержали в «Единой России», но только если будет небольшой

В «Единой России» считают целесообразным вернуться к дифференциации подоходного налога, сообщает РИА «Новости».

"Богатеи" из социальных сетей.
"Богатеи" из социальных сетей.
fishki.net

Ранее сообщалось, что в правительстве России обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами.

Речь идет о ставке в размере 15% - для тех, кто зарабатывает больше 3 млн рублей в год. Такая мера принесет в бюджет дополнительные 60 млрд рублей, которые планируют направить на борьбу с бедностью.

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что в партии считают целесообразной дифференциацию подоходного налога, увеличив его для богатых, и снизив для малообеспеченных.

«Мы считаем, что не скачкообразно, но тем не менее вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно <…> Он должен быть повышен», — пояснил Исаев.

Игорь Сечин.
Игорь Сечин.
Kremlin.ru.

При этом, как добавил депутат, в ЕР раздумывают над расширением инициативы — предлагают снизить подоходный налог для наиболее бедной части граждан.

Исаев также подчеркнул, что партия не поддерживает установление «запредельных величин» налога для богатых, так как это приведет к тому, что они начнут скрывать доходы и выводить их из страны.

Накануне с предложением по налогу выступил депутат Ярославля Дмитрий Петровский. Он уверен, что миллиардеры заработали богатства не на собственных разработках, а на природных ресурсах. Поэтому их в первую очередь необходимо «запрячь» для восстановления экономики России.

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