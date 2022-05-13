13 мая
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Экономика

100 миллионов рублей поделят на 15 алтайских производств для поддержки

15-ти алтайским предприятиям выделили больше 100 млн рублей субсидий для поддержки.

Производство.
Производство.
Дмитрий Лямзин

Это первые в 2022 году предприятия, которые получат субсидии по прошлогоднему постановлению регионального правительства «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Алтайского края».

Как сообщает Минэконом региона, поддержаны проекты технического перевооружения в сельском хозяйстве и пищевой индустрии, машиностроении и металлообработке, а также в целлюлозно-бумажной и легкой промышленности.

Стоимость оборудования, приобретенного получателями субсидий, превысила 0,5 миллиарда рублей.

Получатели субсидий приняли обязательство о том, что свыше 4 тыс. сотрудников не потеряют свои рабочие места.

Ранее в Алтайском крае оценили анонсированные премьер-министром России Михаилом Мишустиным меры поддержки промышленности.

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