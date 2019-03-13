Минэконом зазывает в Барнаул мировую гостиничную сеть

Накануне в Москве министр экономического развития региона Павел Дитятев общался с представителем Radisson Hotel Group Дэвидом Дженкинсом. На встрече рассматривалась перспектива открытия в Барнауле гостиничного комплекса, соответствующего международной категории «четыре звезды».
Для реализации проекта сети предстоит подобрать инвестора-застройщика. Топ-менеджер Radisson Hotel Group сообщил, что управлять будущим комплексом компания намерена самостоятельно.
Участники встречи договорились встретиться в Барнауле для более детального обсуждения проекта.
Что за Radisson Hotel Group
Это одна из крупнейших гостиничных компаний мира. В ее портфель восемь различных брендов разных категорий и более 1400 действующих и строящихся отелей в 114 странах мира. Компания сформирована в 2012 году за счет слияния американской компанией Carlson Hotels и бельгийской Rezidor Hotel Group. Сеть насчитывает 95 тыс. сотрудников, пишет «Википедия».