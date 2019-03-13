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Экономика

Минэконом зазывает в Барнаул мировую гостиничную сеть

Крупная гостиничная сеть Radisson Hotel Group заинтересована в строительстве отеля в Барнауле. Об этом сообщает Министерство экономического развития Алтайского края.

Ресторан. Кухня. Блюдо.
Ресторан. Кухня. Блюдо.
СС0.

Накануне в Москве министр экономического развития региона Павел Дитятев общался с представителем Radisson Hotel Group Дэвидом Дженкинсом. На встрече рассматривалась перспектива открытия в Барнауле гостиничного комплекса, соответствующего международной категории «четыре звезды».

Для реализации проекта сети предстоит подобрать инвестора-застройщика. Топ-менеджер Radisson Hotel Group сообщил, что управлять будущим комплексом компания намерена самостоятельно.

Участники встречи договорились встретиться в Барнауле для более детального обсуждения проекта.

Что за Radisson Hotel Group

Это одна из крупнейших гостиничных компаний мира. В ее портфель восемь различных брендов разных категорий и более 1400 действующих и строящихся отелей в 114 странах мира. Компания сформирована в 2012 году за счет слияния американской компанией Carlson Hotels и бельгийской Rezidor Hotel Group. Сеть насчитывает 95 тыс. сотрудников, пишет «Википедия».

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