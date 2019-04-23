Минэкономразвития уверено в росте доходов россиян

Реальные заработные платы жителей России к 2024 году вырастут на 14,6% — такие данные приводит Минэкономразвития.

По данным ведомства, если в 2019—2024 годах будут стабильными рост экономики и инфляция, то зарплаты россиян станут расти по два процента в год.

«В целом за 2019—2022 годы в условиях базового варианта показатель увеличится на 8,7%, за 2019—2024 годы — на 14,6%", — цитирует RNS документ.

Одним из факторов роста доходов в ведомстве назвали повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). По закону МРОТ ежегодно будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. И в случае снижения последнего МРОТ уменьшаться не будет, пишет ura.ru.

Согласно прогнозу ведомства, средняя величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12 044 рубля, к 2024 году — 13 023 рубля. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в стране проживает 19 миллионов граждан, чей доход ниже прожиточного минимума.

Ранее Росстат обнаружил падение реального дохода россиян после подсчета по новой методике.

Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. Это первый показатель после перехода на новую методику подсчета.