Минфин предложил сократить российскую армию на 100 тысяч должностей и увеличить срок службы формы

Как сообщают «Известия», инициативы уже направлена в Совет безопасности России.

Одно из предложений заключается в сокращении штатной численности военнослужащих на 10%. По данным газеты, речь идет примерно о 100 тыс. должностей, пишет «Коммерсант».

В частности, министерство финансов предлагает сократить число свободных вакансий и перевести на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Также в числе оптимизационых предложений — увеличить сроки носки вещей или заменить их выдачу денежной компенсацией; обязать военнослужащих при досрочном расторжении контракта возмещать стоимость формы «пропорционально сроку носки»; обеспечивать служащих по контракту питанием только во время боевого дежурства и на полевых выходах; исключить норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции; увеличить срок службы до права на «военную ипотеку»: офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учебы, солдатам или сержантам-контрактникам — с трех до восьми лет службы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Минфин предложил сократить количество полицейских в России.