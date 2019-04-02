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Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги в России

Министерство финансов Росси предложило ввести два новых налога и три сбора. Соответствующий законопроект опубликовали для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс: замена курортного сбора гостиничным, платы с грузовиков массой свыше 12 тон по системе «Платон»; гостиничный сбор (заменит курортный), обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования; утилизационный сбор и экологический налог.

Текст документа Минфин разрабатывал больше года, пишет «Коммерсант».

При включении этих платежей в Налоговый кодекс, их неуплата будет грозить уголовной ответственностью.

В начале марта министерство заявило, что планирует внести законопроект в правительство в ближайшее время. Тогда бизнес обратился к президенту с просьбой отложить реализацию инициативы. Но обсуждение проекта продолжилось. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что изменения не приведут к увеличению налоговой нагрузки на граждан, пишет ura.news.

Ранее Владимир Путин предложил освободить от уплаты подоходного налога участников программ «Земской доктор» и «Земской учитель». Путин пояснил, что раньше «Земской доктор» финансировался из Федерального фонда медицинского страхования, и из выплат по программе НДФЛ не вычитался. Теперь налог стало необходимо платить, так как финансирование программы идет из федерального бюджета.

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