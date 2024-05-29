29 мая
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Экономика

Минфин рассказал как изменится налоговая система для юрлиц

Предлагается увеличить ставку налога на прибыль организаций на 5 процентных пунктов — с 20% до 25%. Ранее при предоставлении инвестиционной льготы представители бизнеса допускали ее повышение до 30%, сообщает РБК.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
Фото предоставлено ФНС России.

В 2023 году финансовый результат российских компаний вырос на 35,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 33,3 трлн рублей, сообщает Минфин.

Увеличение налога на прибыль с 1 января 2025 года позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, введенные осенью 2023 года для широкого круга отраслей и впоследствии продленные до конца года.

В дополнение к увеличению налога на прибыль Минфин предложил сделать бессрочным механизм инвестиционного налогового вычета в регионах, который по закону действует до 2024 года, а также ввести федеральный налоговый вычет для компаний из приоритетных отраслей.

Кроме того, рассматривается возможность увеличить коэффициент учета НИОКР при определении базы по налогу на прибыль в высокотехнологичных отраслях с 1,5 до 2. Это позволит снизить налогооблагаемую прибыль.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Рентные налоги

В некоторых высокорентабельных отраслях с низкими инвестициями, таких как производство минеральных удобрений и добыча железной руды, предлагается увеличить налог на добычу полезных ископаемых. По данным Минфина, в этих сырьевых отраслях рентабельность значительно выше средней по экономике и составляет 10–12%, а налоговая нагрузка ниже минимальной, составляет 5–6% от выручки. После повышения НДПИ рентабельность в этих отраслях все равно составит 20–25%, подсчитали в Минфине.

  • Для добычи железа предлагается увеличить НДПИ на 15%.

  • Для производителей минеральных удобрений (калийные соли) — увеличить НДПИ в 2,3 раза.

  • Для производителей минеральных удобрений (апатитовые и фосфоритовые руды) — увеличить НДПИ вдвое.

Для производителей азотных удобрений могут ввести акциз при покупке газа для создания аммиака в размере 1200 рублей за 1 тыс. куб. м газа.

Налоги. Деньги. Прибыль.
Налоги. Деньги. Прибыль.
unsplash.com

НДС для «переходного» бизнеса

Порог доходов для применения УСН планируется увеличить с 265,8 млн до 450 млн рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 млн до 200 млн рублей.

Также отменят повышенные ставки в рамках УСН: 8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы». Эти ставки действуют при доходах от 199,35 млн в 2024 году и при количестве сотрудников от 100 человек. Весь бизнес на УСН будет применять базовые ставки: 6% при базе «доходы» и 15% («доходы минус расходы»).

Компании с годовым оборотом более 60 млн рублей обяжут стать плательщиками НДС. Сегодня компании на УСН, как правило, не платят НДС.

При уплате НДС компании смогут выбрать один из двух вариантов:

  • общий режим со ставкой НДС 20% (или 10% для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;

  • ставка 5% при доходах до 250 млн рублей в год и ставка 7% при доходах от 250 до 450 млн рублей в год без права на вычеты.

В основном повышение затронет сферы торговли, аренды недвижимости и ресторанный бизнес. По официальным данным, 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн рублей.

Для производственных предприятий малого бизнеса смягчат налоговый режим: для малых компаний в сфере обработки, которые не работают с подакцизными товарами, ставка страховых взносов снизится с 15% до 7,6%. Также Минфин планирует провести налоговую амнистию за «дробление» бизнеса в 2022–2024 годах при условии, что в 2025 и 2026 годах от этих схем добровольно откажутся.

Ранее altapress.ru сообщал, что изменится в налоговой системе для физических лиц.

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