Минфин решил ослабить российскую национальную валюту

В период до 4 февраля предполагается потратить 106,3 млрд рублей, то есть по 7,1 млрд в день.

Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Такие действия увеличивают спрос на иностранную валюту, и соответственно, ослабляют рубль. В последний раз Минфин занимался скупкой 10 месяцев назад, после чего для поддержания курса продавал ее.

Как сказано в комментарии, в январе ожидается дополнительный доход от продаж нефти и газа в размере 73,5 млрд рублей. Он возникнет из-за превышения фактической цены над базовым уровнем, пишет Lenta.ru.

В декабре размер дополнительного дохода составил 32,7 млрд, что и позволило возобновить закупки.

Ранее сообщалось, что доллар по отношению к рублю за 2020 год подорожал на 20%, евро вырос на 32%. На курсе валюты сказались пандемия коронавируса, ослабление инвесторов ко всей группе рискованных активов в уходящем году, а также обострившийся геополитический фон.