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Экономика

Минимальный размер зарплаты определили в Алтайском крае на 2023 год

С 1 января 2023 года минимальный размер зарплаты в Алтайском крае будет 17 786 рублей, сообщили в региональном правительстве.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

С учетом районного коэффициента и других выплат размер зарплаты превысит 20 тыс. рублей.

Также отмечается, что в организациях реального сектора экономики, где средняя заработная плата сложилась в размере менее 25 тыс. рублей, темп роста должен составить не ниже 120%.

Не ниже 115% должна вырасти зарплата в организациях, где работники получают от 25 до 30 тыс. рублей. В организациях, где оплата труда более 30 и менее 40 тыс. рублей, темп роста должен составить не ниже 110%.

Ранее Путин подписал закон об установлении МРОТ.

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