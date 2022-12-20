Минимальный размер зарплаты определили в Алтайском крае на 2023 год

С учетом районного коэффициента и других выплат размер зарплаты превысит 20 тыс. рублей.
Также отмечается, что в организациях реального сектора экономики, где средняя заработная плата сложилась в размере менее 25 тыс. рублей, темп роста должен составить не ниже 120%.
Не ниже 115% должна вырасти зарплата в организациях, где работники получают от 25 до 30 тыс. рублей. В организациях, где оплата труда более 30 и менее 40 тыс. рублей, темп роста должен составить не ниже 110%.
Ранее Путин подписал закон об установлении МРОТ.
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