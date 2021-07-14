Минимально необходимый ежемесячный доход назвали семейные россияне

Россияне назвали минимально необходимый ежемесячный доход для семей для сведения концов с концами.

Для удовлетворения базовых потребностей нужен доход около 61 тыс. рублей. Более 75% семей заявили, что испытывают трудности с деньгами, говорится в докладе Росстата, сообщает РБК.

В 2018 году минимально необходимый доход, по оценке россиян, составлял 58,5 тыс. рублей, при этом трудности испытывали большее число домохозяйств — 79,5%.

Как отмечает Росстат, субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за тот же период повысились более чем на 7%, пишет bfm.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединения усилий для повышения доходов россиян и снижения уровня бедности.