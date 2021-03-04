Министр экономического развития рассказал, что потрясло его воображение в Алтайском крае

Министр экономического развития России Максим Решетников остался под позитивными впечатлениями после командировки в Алтайский край. Он записал видео в Instagram, в котором похвалил команду губернатора края Виктора Томенко и предпринимателей.

Глава минэкономразвития подчеркнул, что «край, где доля субъектов малого и среднего бизнеса почти в два раза больше чем в среднем по стране» активно развивается и участвует в национальный проектах.

Он похвалил предприятия, людей, которые на них работают, вкладывая «душу и силы», руководителей. Чиновнику показали завод по производству промышленных 3D-принтеров «Зиас Машинери» и Новоалтайский маслосырзавод.

«Производство 3D принтеров для металлургии ну просто потрясает воображение», — восхитился министр, подчеркнув большой экспортный потенциал такой продукции.

Также он пообщался с местными предпринимателями в центре Мой Бизнес.

В целом у Решетникова сложилось «благоприятное впечатление от команды», а алтайские предприниматели, по его мнению, «настоящие патриоты края и страны».

Похвалил он и членов регионального правительства: «у губернатора отличная команда, люди точно знают, что делают».

Максим Решетников с коллегами из кабмина и премьер-министром Михаилом Мишустиным были в Алтайском крае 2 марта.