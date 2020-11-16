Министр Химочка назвал главные беды и победы алтайской промышленности в эпоху коронавируса

Алтайские промышленные предприятия за последние полгода столкнулись с целым рядом трудностей, вызванных пандемией COVID-19. Тем не менее, пока снижение основных статистических показателей в Алтайском крае меньше, чем в среднем по России. Об этом на заседании «Экспертного совета» в ИД «Алтапресс» 12 ноября рассказал региональный министр промышленности Вячеслав Химочка. Он же опроверг дилетантское мнение, что за последние 10 лет в крае «угроблена промышленность».

Работники Алтай-Кокса предложили более двух тысяч идей по улучшению производства.

В ходе заседания Вячеслав Химочка выделил несколько главных бед, навалившихся на владельцев и руководителей алтайских заводов и энергокомпаний.

Нарушились цепочки

Первая проблема — разрыв производственных цепочек. Из-за срывов поставок сырья или оборудования, непродления контрактов или отмены заказов многие предприятия останавливались.

«Мы видели, как целый завод мог остановиться за 3−4 дня. Люди уходили на удаленную работу, в вынужденные отпуска. Восстановить затем производство очень сложно. Останавливалось предприятие в считанные дни, а запускалось за полтора месяца», — рассказал Вячеслав Химочка.

В следующем году решить проблему сохранения кооперационных связей в региональном министерстве промышленности и энергетике рассчитывают за счет поддержки кластеров. По словам Химочки, федеральный Минпромторг намерен возобновить работу по поддержке кластерных проектов.

«Антивирусный» контроль еа проходной станкостроительного завода Барнауле. bszholding.ru/press/632

«В Алтайском крае есть целый ряд предприятий, которые темой кластерного развития вплотную занимаются. Мы готовы поддержать ваши совместные проекты», — пообещал Химочка.

Также он приоткрыл секрет, что скоро в регионе появится еще один кластер — станкостроения. Правительство края находится в стадии подготовки соглашения о сотрудничестве с Союзом станкостроителей России.

С пуско-наладкой все плохо

Вторая проблема, на которую обратил внимание Химочка, тесно связана с первой. Алтайский край, как выяснилось, чрезвычайно зависим от международного и российского рынков. За последние полгода в правительство края поступило очень много обращений промышленников с просьбой решить ту или иную проблему. К примеру, уже приобретенное оборудование зависло на таможне.

Или, наоборот, станки добрались до Барнаула, но теперь нет возможности привезти сюда китайских, итальянских или немецких специалистов для процесса пуско-наладки. Своих спецов отправить за границу, чтобы там подучиться и все-таки запустить производство, тоже не получается — рубежи закрыты. Да и многие просто бояться ехать куда-либо из-за коронавируса.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

Есть и другие примеры зависимости. «Мы увидели, как алтайская химическая отрасль зависима от нефтяников. Когда в России сократилась добыча нефти, сразу снизился спрос на алтайские присадки, которые используются в дальнейшей переработке сырья», — рассказал министр.

Маски , антисептики и кислород

Третья проблема, которую пришлось срочно решать Алтайскому краю в сжатые сроки, — открытие собственного производства всего того, что призвано противостоять COVID-19. Это маски, антисептики, медицинский кислород и пр.

По признанию министра, благодаря мобильной переориентации алтайских предприятий и финансовой поддержке из Москвы, с этой задачей удалось справиться.

«Нам удалось быстро наладить производство средств индивидуальной защиты. Например, по производству медицинских масок мы сегодня вышли на уровень 120 тыс. штук в день. Многие предприятия, например, такие, как «Эвалар» или «Алтайский трикотаж», начали этим заниматься. Бийский завод «Алтайвитамины» получил федеральное финансирование в размере 300 млн рублей на создание новой линии по производству санитайзеров. Резко увеличился объем выпуска СИЗов на предприятии «Ренессанс Косметик», — рассказал Химочка.

Компания «Ренессанс Косметик» производит антисептик во время пандемии. Дмитрий Лямзин.

Министр также подчеркнул, что огромное значение сегодня имеет то, что Алтайский край полностью обеспечивает себя кислородом для медицинских целей. Его выпускает компания «Алтайстройдеталь». Во многих других регионах кислород является сегодня огромным дефицитом.

Когда считать мы стали кадры

Плохо обстоит дело с кадрами для алтайской промышленности — и это, по мнению Химочки, самая большая проблема. Когда предприятия находились в простое, а затем вернулись к работе и должны были наращивать объем выпуска продукции, выяснилось, что кадров для этого не хватает. Из «удаленки» по разным причинам вышли далеко не все.

По словам Химочки, в 2021 году в краевом бюджете запланировано выделение 5 млн рублей для реализации региональной программы переподготовки кадров для промышленных предприятий. По всей вероятности, осуществлять ее будет АлтГТУ. Министр призвал промышленников активно участвовать в этом проекте и уже сейчас формировать заявки и потребности.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Зум , скайп и прочие АСУПы

Еще одна больная тема — цифровизация промышленности, быстрый переход на удаленное автоматизированное управление, необходимый скоростной интернет для передачи больших данных.

Выяснилось, что к этому переходу готовы были тоже далеко не все предприятия.

Химочка призвал всех коллег активнее использовать средства федерального фонда развития промышленности для реализации IT-проектов, а также пообещал, что с 2021 года такие же меры поддержки будут сформированы в Алтайском крае.

Краткие итоги развития алтайской промышленности за январь-сентябрь 2020 года

По словам министра, объем выпуска товаров и услуг за 9 месяцев составил в крае в денежном выражении 300 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. «За весь прошлый год этот показатель составлял 418 млрд рублей», — отметил представитель кабмина.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

Индекс промышленного производства в Алтайском крае за январь-сентябрь составил 98,7%, что выше среднероссийского показателя 97,1%. «Все последние 10 лет алтайская промышленность росла динамичнее, чем среднероссийская. В крае ИПП за 10 лет составил 141%, а в России — 125%", — рассказал Химочка, заочно ответив тем, кто выходит на площадь Советов с памятниками бывшему губернатору Александру Карлину.

Ключевые отрасли имеют в этом году на Алтае хорошие темпы роста: производство кокса — 107,6%, добыча полезных ископаемых — 115,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий — 108,2%, производство машин и оборудования — 106,2%. «Это те отрасли, которые за период распространения коронавируса вообще не просели», — отметил Химочка.

Сальдированный финансовый результат оказался положительным и составил по краю 16,4 млрд рублей. Доля убыточных предприятий снизилась на 3%.

Средняя заработная плата в промышленности Алтайского края за 9 месяцев 2020 года выросла на 4,3% и составила 29 094 рубля.

Предприятие «Сибирь-Полиметаллы». altairegion22.ru

Что происходит с инвестициями

По признанию Химочки, объем инвестиций в основной капитал за 6 месяцев составил 5 млрд рублей (статистики за 9 месяцев еще нет).

В прошлом году этот показатель был равен 3,5 млрд рублей. Прогноз на 2020 год по этому показателю — 13,3 млрд рублей.