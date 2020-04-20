Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 апреля 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Министр не увидел существенных изменений цен на продукты в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство не фиксирует существенных изменений цен на продукты в стране, сообщает ТАСС.

Покупатели в магазине.
Покупатели в магазине.
Дмитрий Кудрявцев

Об этом Мантуров рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, нет «каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные».

«Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», — пояснил министр.

Он также отметил, что ожидается спад выпуска автомобилей в апреле, но неизвестно, как долго этот спад продлится.

Что касается продовольственных товаров, Мантуров подчеркнул, что торговые сети постоянно поддерживают запас на два месяца.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, вводящий предельные торговые наценки в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости при их продаже в торговых сетях.

Напомним, накануне власти Алтайского края отметили спад продовольственного ажиотажа, вызванного тревожными сообщениями о распространении коронавируса. Жители региона успокоились и перестали скупать гречку и тушенку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость