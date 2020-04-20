Министр не увидел существенных изменений цен на продукты в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство не фиксирует существенных изменений цен на продукты в стране, сообщает ТАСС .

Об этом Мантуров рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, нет «каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные».

«Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», — пояснил министр.

Он также отметил, что ожидается спад выпуска автомобилей в апреле, но неизвестно, как долго этот спад продлится.

Что касается продовольственных товаров, Мантуров подчеркнул, что торговые сети постоянно поддерживают запас на два месяца.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, вводящий предельные торговые наценки в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости при их продаже в торговых сетях.

Напомним, накануне власти Алтайского края отметили спад продовольственного ажиотажа, вызванного тревожными сообщениями о распространении коронавируса. Жители региона успокоились и перестали скупать гречку и тушенку.