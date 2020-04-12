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Экономика

Жители Алтайского края успокоились и перестали скупать гречку и тушенку

В Алтайском крае пошел на спад продовольственный ажиотаж, вызванный тревожными сообщения о распространении коронавируса в регионе. Жители начали относится ко всему спокойнее.

Пустые полки в магазине.
Пустые полки в магазине.
Наталья Лапина

Как передает оперативный штаб Алтая по борьбе с коронавирусом, в регионе наблюдается стабилизация потребительского спроса, никакого ажиотажа среди населения на продукты нет.

Продовольствия и товаров первой необходимости в магазинов достаточно.

При этом на ряд сезонных продуктов отмечается рост цен. Речь идет об овощах, мясе и яйцах. За неделю в цене выросли картофель (1,7%), репчатый лук (2,08%), морковь (2,03%), сахар (1,39%), свинина (1,02%) и яйца (1,54%).

Ранее сообщалось, что среди всех регионов России Алтай оказался в лидерах по удорожанию гречневой крупы и сахара.

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