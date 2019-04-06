Минкульт намерен вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Сейчас разрешено продавать спиртные напитки только в концертных и театральных залах, а также в парках.
В Минкульте считают, что это ограничение по продаже алкоголя ущемляет права организаций культуры и посещающих их граждан — ограничения необоснованны и их необходимо устранить, пишет polit.ru.
В поправках ведомство предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Между тем в Минздраве поддержали идею убрать бутылки с алкоголем с прилавков. По мысли депутата-единоросса Леонида Огуля, спиртное должно продаваться в изолированных помещениях внутри торговых точек или в специальных алкомаркетах