Минкульт намерен вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры РФ подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», предусматривающие разрешение продавать спиртные напитки во всех учреждениях культуры, сообщает РБК .

Сейчас разрешено продавать спиртные напитки только в концертных и театральных залах, а также в парках.

В Минкульте считают, что это ограничение по продаже алкоголя ущемляет права организаций культуры и посещающих их граждан — ограничения необоснованны и их необходимо устранить, пишет polit.ru.

В поправках ведомство предлагает ​отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».

Между тем в Минздраве поддержали идею убрать бутылки с алкоголем с прилавков. По мысли депутата-единоросса Леонида Огуля, спиртное должно продаваться в изолированных помещениях внутри торговых точек или в специальных алкомаркетах