Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Минкульт намерен вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры РФ подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», предусматривающие разрешение продавать спиртные напитки во всех учреждениях культуры, сообщает РБК.

Алкоголь.
Алкоголь.

Сейчас разрешено продавать спиртные напитки только в концертных и театральных залах, а также в парках.

В Минкульте считают, что это ограничение по продаже алкоголя ущемляет права организаций культуры и посещающих их граждан — ограничения необоснованны и их необходимо устранить, пишет polit.ru.

В поправках ведомство предлагает ​отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».

Между тем в Минздраве поддержали идею убрать бутылки с алкоголем с прилавков. По мысли депутата-единоросса Леонида Огуля, спиртное должно продаваться в изолированных помещениях внутри торговых точек или в специальных алкомаркетах

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость