Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 декабря -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Минкульт выделил жене Пескова 30 миллионов рублей на ледовые шоу

Министерство культуры России выделило 30 миллионов рублей на новогодние шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, сообщает Sports.ru.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
www.instagram.com/tatiana_navka

В документе о субсидии говорится, что деньги были выделены «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества». Срок реализации проекта, в котором задействованы 20 человек — с 23 декабря 2020 года по 8 января 2021 года.

«Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в размере 30 000 000 рублей», — говорится в соглашении.

СМИ считают, что Навке деньги поступят через Ассоциацию музыкантов «Академия народной музыки».

Ледовые шоу олимпийской чемпионки пройдут в Москве, с 26 декабря по 7 января. Фигуристы покажут постановки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Ожидается, что посмотрят их 25 500 зрителей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость