Минкульт выделил жене Пескова 30 миллионов рублей на ледовые шоу

Министерство культуры России выделило 30 миллионов рублей на новогодние шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, сообщает Sports.ru.

В документе о субсидии говорится, что деньги были выделены «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества». Срок реализации проекта, в котором задействованы 20 человек — с 23 декабря 2020 года по 8 января 2021 года.

«Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в размере 30 000 000 рублей», — говорится в соглашении.

СМИ считают, что Навке деньги поступят через Ассоциацию музыкантов «Академия народной музыки».

Ледовые шоу олимпийской чемпионки пройдут в Москве, с 26 декабря по 7 января. Фигуристы покажут постановки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Ожидается, что посмотрят их 25 500 зрителей.