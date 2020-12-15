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15 декабря
Коронавирус
Экономика

Минобороны получило двойную компенсацию за унесенный ветром ковидный госпиталь в Сибири

Правительство России компенсирует Минобороны затраты на мобильный госпиталь в Красноярском крае, которые ранее уже компенсировали, сообщает Babr24.

Доктор Зло.
Доктор Зло.
кадр из фильма.

Речь идет о развернутом в мае 2020 года госпитале на Олимпиаднинском месторождении, где более тысячи работников «Полюса» заразились коронавирусом.

В очаге инфицирования Минобороны развернуло палаточный госпиталь, который сразу вызвал жалобы у вахтовиков — холодно, заплесневелые матрасы и лечение арбидолом.

«Нет вообще никаких условий, согнали как скот. Матрасы привезли все грязные, вонючие, заплесневелые и положили на них людей. Зато в СМИ рассказали, как все хорошо и замечательно. Это крик души, людей которых не отпускают домой, они не могут уехать, так как находятся в зоне карантина, но и находиться в таких условиях невозможно!» — ранее написал один из заразившихся работников.

А 25 мая палатки и вовсе «улетели» из-за ветра. В «Полюсе» заверили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В итоге правительство РФ решило компенсировать военному ведомству затраты на мобильный госпиталь.

«11 декабря правительство выделило Минобороны 256 миллионов рублей на компенсацию ГСМ, вещевого, бытового и медицинского имущества, средств РХБЗ, продовольствия, ремонта и обслуживания авиационной техники, а также транспортных и командировочных расходов», — отмечает издание.

Примечательно, что все расходы уже оплатил «Полюс»: в компании заявили, что за госпиталь военным выплатили 256,9 млн рублей.

Ранее в сети опубликовали снимки инфекционного госпиталя Минобороны с огромной надписью на крыше и гигантской звездой.

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