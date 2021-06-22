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Экономика

Минтруд нахамил женщине, спросившую про детские выплаты

В министерстве труда Якутии заявили местной жительнице на официальной странице в Instagram, что жить на пособия для детей стыдно, пишет SakhaDay.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Женщина написала в личные сообщения официального аккаунта республиканского минтруда. Женщина спросила о перерасчете пособий на детей от 3 до 7 лет. Администратор аккаунта ответил, что у него выходной день.

«Как у всех работающих людей, которые сами воспитывают свою многодетную семью без помощи государства», — уточнил администратор.

В ответ якутянка отметила, что администратор мог бы просто не отвечать и что «это выглядит глупо».

«Просто жить на пособие стыдно», — ответили в аккаунте Минтруда.

Позже в министерстве назвали такой ответ сбоем и извинились, пишет polit.ru.

Ранее в Татарстане многодетная мать, воспитывающая 10 детей, опубликовала на «Авито» объявление о продаже мягкой игрушки.

Большая семья проживала в общежитии, в двух комнатах площадью 20 кв. метров. В январе 2021 года руководитель республиканского СК и мэр города вручили женщине ключи от двух новых квартир.

Указ

Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, который предполагает, что размер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи. Пособие должны выплачивать семьям, чей средний доход на человека ниже регионального прожиточного минимума. В Якутии это 19 тыс. рублей.

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