Минтруд отрицает заморозку пенсий и обещает рост выплат

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Финансовый интернет-ресурс Finanz пришел к выводу — президентский указ позволит заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет.

«Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ. Так, в соответствии с законом в 2021—2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5%. Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — заявили в Минтруде.