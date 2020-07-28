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Экономика

Минтруд отрицает заморозку пенсий и обещает рост выплат

Заморозки пенсий неработающих пенсионеров не будет, размер их индексации определен федеральным законом, а не указами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Там заявили, что это обеспечивает рост выплат до 2024 года.

Пенсионер с телефоном.
Пенсионер с телефоном.
СС0

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Финансовый интернет-ресурс Finanz пришел к выводу — президентский указ позволит заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет.

«Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ. Так, в соответствии с законом в 2021—2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5%. Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — заявили в Минтруде.

А после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). По их текущим расчетам, они могут индексироваться выше уровня инфляции, пишет «Коммерсантъ».

«Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — заявили в Минтруде.

С чего начиналось

Президент РФ Владимир Путин разрешил правительству заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет, следует из указа о национальных целях развития, опубликованного на сайте Кремля.

Документ, подписанный Путиным 21 июля, корректирует цели национальных проектов, которые Кремль запустил в 2018 году, обещая экономический и технологический прорыв.

В майском указе Путина трехлетней давности были закреплены 9 целей, которые нужно реализовать до 2024 года, в том числе — «рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

Из указа-2020 эта формулировка изъята — теперь от правительства требуется обеспечить «устойчивый рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции», писал finanz.ru.

Это означает, что индексация пенсий может проводиться только величину, с которой вырос рассчитанный Росстатом индекс потребительских цен. В реальном же выражении (с вычетом инфляции) пенсии можно не увеличивать.

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