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Экономика

Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года

Минтруд РФ разработал вариант индексации страховых пенсий для неработающих граждан на 2023−2025 годы, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Согласно тексту документа, размер индексации страховых пенсий с 1 января 2023 года должен составить 6,8%, с 1 января 2024 года — 6,1%, с 1 февраля 2025 года — 4%, а с 1 апреля 2025 года — 3,5%. Соответственно, среднегодовой размер страховой пенсии в 2023 году составит 22 174 рубля, в 2024 году — 23 390 рублей, а в 2025 году — 24 477 рублей.

Пропорционально будет проиндексирована и фиксированная выплата к страховой пенсии. В 2023 году она будет составлять 7 711,75 рублей, в 2024 — 8 182,17 рубля, а в 2025-м — 8509,46 рублей, пишет bfm.ru.

Исходя из проекта бюджета Пенсионного фонда России, в ближайшие три года индексация пенсий работающих граждан не планируется.

Ранее российский миллиардер заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России.

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