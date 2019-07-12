Минтруд решил повысить прожиточный минимум

Величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения планируют установить в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения она составит 12 130 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров установят в размере 9236 рублей, для детей — 11 004 рублей, пишет bfm.ru.
Проект приказа министерства размещен на портале для публикации проектов нормативных актов.
Ранее сообщалось, что глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин приедет в Алтайский край. Курирующий наш регион вице-премьер намерен на месте разобраться с безработицей и низкими доходами населения.