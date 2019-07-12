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Экономика

Минтруд решил повысить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года, сообщает РИА Новости.

Деньги.
Деньги.
СС0

Величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения планируют установить в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения она составит 12 130 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров установят в размере 9236 рублей, для детей — 11 004 рублей, пишет bfm.ru.

Проект приказа министерства размещен на портале для публикации проектов нормативных актов.

Ранее сообщалось, что глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин приедет в Алтайский край. Курирующий наш регион вице-премьер намерен на месте разобраться с безработицей и низкими доходами населения.

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