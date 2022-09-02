Минцифры отказалось от 7 млрд рублей на смартфоны из-за отсутствия деталей

Причина — нехватка деталей для устройств.
«Предложение по уменьшению бюджетных ассигнований в 2022 году на 7 104 600 000 рублей. Наименование мероприятия — предоставление сотрудникам органов государственной власти мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой», — говорится в информации ТАСС.
Причиной такого решения названа «сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация». В ведомстве подтвердил агентству подлинность документа, указывает ura.ru.
Ранее сообщалось, что за 500 млн рублей для чиновников создадут суперприложение. Ее разрабатывают для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков», говорилось в техническом задании.