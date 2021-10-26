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Экономика

За 500 млн рублей для чиновников создадут суперприложение

Минцифры разместило на портале госзакупок аукцион на создание суперприложения для чиновников.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Заявка опубликована 22 октября, итоги тендера подведут в ноябре. Цена лота — 487,7 млн руб.

Суперприложение объединит мессенджер, средства для аудио- и видеоконференцсвязи, сервис по работе с задачами и поручениями, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное программное обеспечение.

Чиновники смогут устанавливать суперприложения на личные устройства с учетом требований по информационной безопасности, а также пользоваться им через браузер, пишет РБК.

Пока заявленная система рассчитана на 100 тыс. пользователей.

Ее разрабатывают для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков», говорится в техническом задании.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует запустить новое приложение «Госуслуги» в 2022 году. Программа будет подстраиваться под пользователя и предлагать интересные ему услуги.

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