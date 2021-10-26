За 500 млн рублей для чиновников создадут суперприложение

Заявка опубликована 22 октября, итоги тендера подведут в ноябре. Цена лота — 487,7 млн руб.
Суперприложение объединит мессенджер, средства для аудио- и видеоконференцсвязи, сервис по работе с задачами и поручениями, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное программное обеспечение.
Чиновники смогут устанавливать суперприложения на личные устройства с учетом требований по информационной безопасности, а также пользоваться им через браузер, пишет РБК.
Пока заявленная система рассчитана на 100 тыс. пользователей.
Ее разрабатывают для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков», говорится в техническом задании.
Ранее сообщалось, что Минцифры планирует запустить новое приложение «Госуслуги» в 2022 году. Программа будет подстраиваться под пользователя и предлагать интересные ему услуги.