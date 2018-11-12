Минздрав выступил «за» введение 20-процентного акциза на лимонад

Такое предложение содержалось в отзыве совета на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Инициатива экспертов соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)по борьбе с неинфекционными заболеваниями, отметили в ведомстве.

Предложенные меры важны с точки зрения профилактики ожирения, говорится в отзыве экспертного совета. Если они будут приняты, средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей, пишет bfm.ru.

В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти 2 млн россиян страдают ожирением. Ранее в Минздраве неоднократно выступали за введения налога на «вредную еду». Введение акцизов на сахаросодержащие напитки также изучали в Минфине, однако обсуждение было приостановлено.

В мае попавший под санкции российский миллиардер Виктор Вексельберг требовал полностью запретить импорт газировки, но поддержать «Байкал холдинг».