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Экономика
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Минздрав выступил «за» введение 20-процентного акциза на лимонад

Минздрав РФ поддержал инициативу экспертного совета при правительстве ввести 20-процентный акциз на сладкие газированные напитки, сообщают «Известия».

Газированный лимонад.
Газированный лимонад.
CC0

Такое предложение содержалось в отзыве совета на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Инициатива экспертов соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)по борьбе с неинфекционными заболеваниями, отметили в ведомстве.

Предложенные меры важны с точки зрения профилактики ожирения, говорится в отзыве экспертного совета. Если они будут приняты, средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей, пишет bfm.ru.

В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти 2 млн россиян страдают ожирением. Ранее в Минздраве неоднократно выступали за введения налога на «вредную еду». Введение акцизов на сахаросодержащие напитки также изучали в Минфине, однако обсуждение было приостановлено.

В мае попавший под санкции российский миллиардер Виктор Вексельберг требовал полностью запретить импорт газировки, но поддержать «Байкал холдинг».

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