Минздрав: зарплата врачей в Алтайском крае выросла на 5,1%

Средняя заработная плата врачей в регионе составила 55,9 тыс. рублей, пишет ИА REGNUM со ссылкой на начальника планово-финансового отдела алтайского минздрава Диану Борисову.

У среднего медперсонала зарплата составила 31,8 тыс. рублей. Это на 4,1% выше показателя за 1 квартал 2021 года. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала — около 27 тыс. рублей (на 3,3% выше).

Также по словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в крае есть проблема с выполнением территориальной программы обязательного медстрахования.

Алтайский край имеет разветвленную сеть медучреждений, но подушевой норматив финансового обеспечения не дает нам возможности содержать такую инфраструктуру. Количество жителей в районах уменьшается, а сеть остается прежней. Министерством, Законодательным Собранием в адрес Федерации было направлено обращение с просьбой пересмотреть нормативы подушевого финансирования с учетом территориальных особенностей и уровня заболеваемости, — рассказал министр.

Ранее стало известно о том, сколько в Алтайском крае будут доплачивать молодым врачам.