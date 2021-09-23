23 сентября
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Экономика

Миронов призвал вдвое повысить часть налогов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить налог на прибыль для банков и микрофинансовых организаций (МФО) до 40%, заявил политик в своем микроблоге, пишет ura.ru.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

«Правительство намерено повысить налоговую нагрузку для металлургов, производителей удобрений и кокса. Теперь нужно взяться за банки и МФО, повысить им налог на прибыль вдвое — до 40%. Пора заставить ростовщиков делиться сверхдоходами с людьми, на которых они наживаются», — написал Миронов.

Между тем металлурги выступили против налоговой инициативы Минфина, которая несет серьезные риски для экономики, предупреждает ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь». <Она объединяет крупнейшие металлургические компании России/>

Минфин подготовил законопроект о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Этот документ предполагает, что ставка налога для таких компаний может вырасти с 20% до 25−30%.

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